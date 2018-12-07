بطلة كليب "عندي ظروف" تُدافع عن فستان رانيا يوسف

القاهرة - لايف ستايل
دافعت المطربة شيما بطلة كليب "عندي ظروف" عن الفنانة رانيا يوسف في أزمتها بسبب فستانها الذي ظهرت به خلال مهرجان القاهرة السينمائي.
وأضافت المطربة شيما، خلال تصريح لـ"اليوم السابع" أن فستان رانيا يوسف ارتدت مثله ممثلات في العديد من المهرجانات الدولية، قائلة "لو فيه حد مش عاجبه الفستان أو شايف إنه غير لائق يغض البصر"، مؤكدة أنّ معظم الفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي ارتدى ملابس تشبه فستان رانيا يوسف.
وبيّنت أن بعض المحامين الذين تقدموا ببلاغات ضد رانيا يوسف يرغبون في الشهرة وكانوا سببا في حبسها عقب عرض كليب "عندي ظروف".
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