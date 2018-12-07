مدحت العدل ينشر تشكيل الأهلي في مباراة الـ 6 - 1.. ويُعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر السيناريست مدحت العدل عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر ردًا على أحد متابعيه، صورة لتشكيل النادي الأهلي في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر بـ 6 اهداف مقابل هدف واحد للزمالك.
وكتب العدل: "نفس التشكيل ده كان بقاله ٤ سنين بيتغلب رايح جي.. من الزمالك بتاع حسام وحازم وَعَبَد الحليم علي".
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