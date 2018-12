"Black Panther" يهيمن على ترشيحات الـ"Grammy 61" بـ8 جوائز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعلنت الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم الشهيرة بـ"Grammy"، عن قائمتها لأفضل الأعمال والألبومات الموسيقية لعام 2018، حيث تصدر فيلم الأبطال الخارقين "Black Panther" بـ8 ترشيحات دفعة واحدة، وفي المركز الثاني جاء النجم العالمي دريك بـ7 ترشيحات، وأخيراً المنتج بوي دا والمغني الأمريكي براندي كارليل بـ6 ترشيحات.

كما حصل كلاً من كاردي بي، ليدي جاجا، تشايلديش جامبينو، مارين موريس، مغني الـ"R&B" H.E.R، والمنتج ساونويف بـ5 ترشيحات لكلاً منهما، مابين أفضل ألبومات في العام، وأفضل أغنية سينجل، وأفضل موسيقي تصويرية، إلى جانب العديد من الجوائز العالمية لنخبة من ألمع الموسيقيين العالميين.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الـ"Grammy" في دورتها الـ61 هذا العام، يوم الأحد الموافق 10 فبراير المقبل، وسيتم بثه مباشراً وحصرياً من مدينة لوس أنجلوس على قناة "CBS". وإليكم أبرز ترشيحات الـ"Grammy" هذا العام.

أفضل أغنية في العام:

"I like it" –Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

"The Joke" – Brandi Carlile

"This is America" – Childish Gambino

"God’s Plan" – Drake

"Shallow"- Lady Gaga & Bradley Cooper

"All the Stars"- Kendrick Lamar& SZA

"Rockstar" –Post Malone Featuring 21 Savage

"The Middle"- Zedd, Maren Morris& Grey

أفضل ألبوم في العام:

"Invasion Of Privacy" — Cardi B

"By The Way, I Forgive You" — Brandi Carlile

"Scorpion" — Drake

"H.E.R." — H.E.R.

"Beerbongs & Bentleys" — Post Malone

"Dirty Computer" — Janelle Monáe

"Golden Hour" — Kacey Musgraves

"Black Panther: The Album, Music From And Inspired By" (Various Artists)

أفضل أغنية في العام:

"All The Stars" — Kendrick Duckworth, Solána Rowe, Al Shuckburgh, Mark Spears & Anthony Tiffith, songwriters (Kendrick Lamar & SZA)

"Boo’d Up" — Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, songwriters (Ella Mai)

"God’s Plan" — Aubrey Graham, Daveon Jackson, Brock Korsan, Ron LaTour, Matthew Samuels & Noah Shebib, songwriters (Drake)

"In My Blood" — Teddy Geiger, Scott Harris, Shawn Mendes & Geoffrey Warburton, songwriters (Shawn Mendes)

"The Joke" — Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth, songwriters (Brandi Carlile)

"The Middle" — Sarah Aarons, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Marcus Lomax, Kyle Trewartha, Michael

Trewartha & Anton Zaslavski, songwriters (Zedd, Maren Morris & Grey)

"Shallow" — Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt, songwriters (Lady Gaga & Bradley Cooper)

"This Is America" — Donald Glover & Ludwig Goransson, songwriters (Childish Gambino)

أفضل مغني صاعد:

Chloe x Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Dua Lipa

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

أفضل أغنية بوب:

"Colors" — Beck

"Havana (Live)" — Camila Cabello

"God Is A Woman" — Ariana Grande

"Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?)" — Lady Gaga

"Better Now" — Post Malone

أفضل أغنية بوب على طريقة الدويتو:

"Fall In Line" — Christina Aguilera Featuring Demi Lovato

"Don’t Go Breaking My Heart" — Backstreet Boys

"‘S Wonderful" — Tony Bennett & Diana Krall

"Shallow" — Lady Gaga & Bradley Cooper

"Girls I Like You" — Maroon 5 Featuring Cardi B

"Say Something" — Justin Timberlake Featuring Chris Stapleton

"The Middle" — Zedd, Maren Morris & Grey

أفضل أغنية بوب:

"Love Is Here To Stay" —Tony Bennett & Diana Krall

"My Way" — Willie Nelson

"Nat "King" Cole & Me" — Gregory Porter

4. Standards (DELUXE) — Seal

5. THE MUSIC…THE MEM’RIES…THE MAGIC! — Barbra Streisand

أفضل ألبوم بوب:

"Camila" — Camila Cabello

"Meaning Of Life" — Kelly Clarkson

"Sweetener" — Ariana Grande

"Shawn Mendes" — Shawn Mendes

"Beautiful Trauma" — P!nk

"Reputation" — Taylor Swift

أفضل أغنية راقصة:

"Northern Soul" — Above & Beyond Featuring Richard Bedford

"Ultimatum" — Disclosure (Featuring Fatoumata Diawara)

"Losing It" — Fisher

"Electricity" — Silk City & Dua Lipa Featuring Diplo & Mark Ronson

"Ghost Voices" — Virtual Self

أفضل ألبوم غنائي راقص:

"Singularity" —Jon Hopkins

"Woman Worldwide" — Justice

"Treehouse" — Sofi Tukker

"Oil of Every Pearl’s Un-Insides" — SOPHIE

"Lune Rouge" — TOKiMONSTA

أفضل ألبوم موسيقي:

"The Emancipation Procrastination" — Christian Scott aTunde Adjuah "Steve Gadd Band" — Steve Gadd Band

"Modern Lore" — Julian Lage

"Laid Black" — Marcus Miller

"Protocol 4" — Simon Phillips

أفضل أداء لمغني روك:

"Four Out Of Five" —Arctic Monkeys

"When Bad Does Good" — Chris Cornell

"Made An America" — The Fever 333

"Highway Tune" — Greta Van Fleet

"Uncomfortable" — Halestorm

أفضل أداء لأغنية ميتال:

"Condemned To The Gallows "— Between The Buried And Me

"Honeycomb" — Deafheaven

"Electric Messiah" — High On Fire

"Betrayer" — Trivium

"On My Teeth — Underoath

أفضل أغنية "روك":

"Black Smoke Rising" — Jacob Thomas Kiszka, Joshua Michael Kiszka, Samuel Francis Kiszka & Daniel

Robert Wagner, songwriters (Greta Van Fleet)

"Jumpsuit" — Tyler Joseph, songwriter (Twenty One Pilots)

"MANTRA" — Jordan Fish, Matthew Kean, Lee Malia, Matthew Nicholls & Oliver Sykes, songwriters (Bring Me

The Horizon)

"Masseduction" — Jack Antonoff & Annie Clark, songwriters (St. Vincent)

"Rats" — Tom Dalgety & A Ghoul Writer, songwriters (Ghost)

أفضل ألبوم روك:

"Rainier Fog" — Alice In Chains

"M A N I A" — Fall Out Boy

"Prequelle — Ghost

"From The Fires" — Greta Van Fleet

"Pacific Daydream" — Weezer

أفضل ألبوم غنائي بديل:

"Tranquility Base Hotel + Casino" —Arctic Monkeys

"Colors" — Beck

"Utopia" — Björk

"American Utopia" — David Byrne

"Masseduction" — St. Vincent

أفضل أغنية "R&B" :

"Long As I Live" — Toni Braxton

"Summer" — The Carters

"Y O Y" — Lalah Hathaway

"Best Part" — H.E.R. Featuring Daniel Caesar

"First Began" — PJ Morton

أفضل أداء لأغنية "R&B":

"Bet Ain’t Worth The Hand" — Leon Bridges

"Don’t Fall Apart On Me Tonight" — Bettye LaVette

"Honest" — MAJOR.

"How Deep Is Your Love" — PJ Morton Featuring Yebba

"Made For Love" — Charlie Wilson Featuring Lalah Hathaway