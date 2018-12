مفاجآت "جولدن جلوب" 2019| ترشح "Black Panther" و"رامي مالك" في منافسة شرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعلنت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية الـ"HFPA" أمس الخميس، عن قائمتها الكاملة للأفلام والأعمال التليفزيونية المرشحة للتنافس على جائزة الجولدن جلوب في دورتها الـ76 والمقرر إقامة حفل توزيع جوائزه يوم الإثنين الموافق 7 يناير المقبل، في فندق بيفرلي هيلز، بمدينة كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفوجئ الجميع بتصدر فيلم الموسيقي والرومانسية "A Star is Born" بتصدره ترشحيات الأفلام لهذا العام، حيث ترشح لـ5 جوائز جولدن جلوب، وهم (أفضل فيلم دراما، أفضل مخرج، أفضل ممثل في دور رئيسي، أفضل ممثلة في دور رئيسي، وأفضل أغنية)، وفي المركز الثاني جاء فيلم الدراما "BlacKkKlansman" للمخرج العالمي سبايك لي بـ4 ترشيحات وهم "أفضل فيلم دراما، افضل مخرج، افضل ممثل في دور رئيسي، وأفضل ممثل في دور مساعد).

واحتل المركز الثالث بقائمة الترشيحات فيلم الأبطال الخارقين "Black Panther" بـ3 ترشحيات وهم "أفضل فيلم دراما، أفضل موسيقي تصويرية، وأفضل أغنية) في سابقة هي الأول لهذه النوعية من الأفلام بترشيحات جوائز الـ"جولدن جلوب"، وفي المركز الرابع فيلم "If Beale Street Could Talk" للمخرج الحائز على جائزة الأوسكار، باري جينكنز بثلاثة ترشيحات متساوياً مع فيلم "Black Panther" وهم (أفضل فيلم دراما، أفضل سيناريو، وأفضل ممثلة في دور مساعد).

واحتل المركز الأخير فيلم السيرة الذاتية "Bohemian Rhapsody" بترشحين هما (أفضل ممثل في دور رئيسي، وأفضل فيلم دراما)، كما تضمنت قائمة الترشيحات عدد من الأعمال السينمائية والتي تندرج تحت مسمي الأفلام الكوميدية أو الموسيقية وتصدر قائمتها فيلم السيرة الذاتية "Vice" بـ6 ترشيحات هم (أفضل سيناريو، أفضل مخرج، أفضل ممثلة في دور مساعد، أفضل ممثل في دور كوميدي، أفضل ممثل في دور كوميدي مساعد، وأفضل فيلم كوميدي في العام، وبالمركز الثاني فيلم الدراما "Green Book" بـ5 ترشحيات هم (أفضل سيناريو، أفضل مخرج، أفضل فيلم كوميدي، أفضل ممثلة في دور كوميدي، أفضل ممثل مساعد في دور كوميدي).

وبنفس المركز جاء فيلم "The Favourite" بـ5 ترشيحات وهم (أفضل نص سينمائي، أفضل ممثلة في دور رئيسي، أفضل ممثلة في دور مساعد للنجمتين إيما ستون وراتشيل وايز، وأفضل فيلم كوميدي)، وبالمركز الأخير فيلم الكوميديا والموسيقي "Mary Poppins Returns" بـ4 ترشيحات هم (أفضل ممثلة في دور كوميدي رئيسي، أفضل ممثل في دور كوميدي، أفضل موسيقي تصويرية، وأفضل فيلم كوميدي في العام).

أما عن الأعمال التليفزيونية فتصدر مسلسل الإثارة والتشويق "American Horror Story" بـ4 ترشيحات هم (أفضل مسلسل تليفزيوني، أفضل ممثل في دور مساعد، أفضل ممثلة في دور مساعد، أفضل ممثل في دور رئيسي)، بينما تساوت أربعة أعمال بـ3 ترشحيات وهم "Barry، The Kominsky Method، The Marvelous Mrs. Maisel، A Very English Scandal، Sharp Objects).