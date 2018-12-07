بعد تكريم والده.. أحمد السعدني: "شكراً لجمهور الخليج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

غرد الفنان أحمد السعدني عبر حسابه الرسمي على "توتير" بتغريدة هنأ خلالها والده الفنان الكبير صلاح السعدني بعد تكريمه ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز "مهرجان نجوم العرب"، والذي أقيم -مساء أمس الخميس- بأحد الفنادق الكبري في القاهرة، وتسلم أحمد السعدني جائزة التكريم نيابة عن والده.

ونشر أحمد السعدني فيديو للتكريم الخاص بوالده، وعلق عليه قائلاً "شكراً لجمهور الخليج تكريم العمدة في مهرجان نجم العرب"، واختتم تعليقه قائلاً "والساده الأفاضل بتوعنا هنا خلوا عن أهاليكم دم، وسط عدد من التعليقات التي تضامنت مع السعدني الصغير منها "العمدة أكبر من أي تكريم ربنا يديله الصحة، هو متكرم من الناس كلنا بنحبه جداً وعمرنا ما ننسي أدواره وشغله".

وأعرب أحمد عن سعادته بتكريم والده، ووجه الشكر للجمهور المصري والعربي، معربًا عن استيائه من عدم تكريم والده في أي مهرجان دولي حتى الآن، سواء على مستوى السينما أو المسرح.

يُذكر أن الحفل شهد تكريم عدد كبير من نجوم الفن، منهم "جمال سليمان، محمد هنيدي، آسر ياسين، منة شلبي، علي ربيع، تامر حسني، كارمن سليمان، رامي جمال، محمد الشرنوبي، أحمد شيبة".