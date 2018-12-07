إيرادات الخميس.. "البدلة" يحافظ على الصدارة و"بني آدم" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة بين 8 أفلام، أحدثها فيلم "كدبة بيضا" للمخرجة نور أرناؤوط، "عيار ناري" للمخرج كريم الشناوي، إلى جانب الأفلام المتنافسة على الإيرادات منذ طرحها في عيد الأضحى المبارك. وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الأفلام حققت أمس الخميس 6 ديسمبر، إيراد بلغ 139 ألفًا و150 جنيهًا.

وفي السطور التالية ننشر إيراد كل فيلم في شباك تذاكر أمس..

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