فيديو- "Marvel" تطرح الإعلان الدعائي الأول للجزء الأخير من سلسلة "Avengers: Endgame"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت شركة "Marvel" الإعلان الدعائي الأول لتتمة سلسلة الأبطال الخارقين "Avengers" وهو الجزء الرابع والأخير من السلسلة الشهيرة، وأظهر الإعلان شخصية "Iron Man" والتي يجسدها النجم العالمي روبرت داوني جونيور وهو منبوذاً في الفضاء وحيداً بعد نجاح العملاق "Thanos" في تجميع الأحجاز الأزلية الست وإبادته لنصف سكان كوكب الأرض، ومحاولته للتواصل مع عدد من أعضاء الفريق للعودة إلى الأرض.

كما أظهر الإعلان عدد من الشخصيات الخارقة منها "Captain America" و"Black Widow" إلى جانب شخصية "Ant- Man" والتي ستشارك لأول مرة بالجزء الأخير من أحداث السلسلة، وطرحت "Marvel" الجزء الثالث بعنوان "Avengers: Infinity War" والذي تم عرضه تجارياً بشهر إبريل الماضي، وحقق نجاحاً عالمياَ كبيراً تجاوزت إيراداته الـ2 مليار دولار، وبعد ترقب الملايين من محبي هذه النوعية من أفلام الأبطال الخارقين، كشفت الشركة المنتجة عن عنوان الجزء الأخير وهو "Avengers: Endgame" ومن المقرر عرض الفيلم تجارياً بشهر مايو من العام المقبل.

حققت سلسلة "Avengers" العديد من النجاحات التجارية الضخمة خلال السنوات الماضية، بداية من الجزء الأول والذي حمل اسم "The Avengers" عام 2012 بإيرادات تخطت المليار دولار وترشحه لجائزة الأوسكار كأفضل مؤثرات بصرية، مرورا بالجزء الثاني "Avengers: Age of Ultron" عام 2015 بإيرادات تخطت أيضا حاجز المليار دولار عالمياً في سابقة هي الأولي لأفلام الأبطال الخارقين طوال تاريخها، وسط توقعات بأن يكون الجزء الأخير هو الأعلى إيراداً في تاريخ السلسلة.