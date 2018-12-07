شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر تطرح ألبومها أصل الإحساس خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة آمال ماهر عن طرح ألبومها الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو الألبوم الذي يحمل اسم "أصل الإحساس".

يأتي ألبوم آمال بعد غياب كبير منذ عام 2015 حيث آخر ألبوماتها والذي كان بعنوان "ولاد النهاردة" الذي ضم 10 أغنيات هم: "سكة السلامة" كلمات أيمن بهجت قمر ولحن وليد سعد وتوزيع توما و"ولاد النهاردة" كلمات نادر عبد الله ولحن وليد سعد وتوزيع تميم و"أنا حبيتك" كلمات عمرو يحيى ولحن تامر عاشور وتوزيع أحمد عبد السلام و"بحبك" كلمات أيمن بهجت قمر ولحن وليد سعد وتوزيع توما و"أيام ماتتعوضش" كلمات نادر عبد الله ولحن وليد سعد وتوزيع تميم

كما ضم أيضا "ظروفى صعبة" كلمات نادر عبد الله ولحن وليد سعد وتوزيع طارق عبد الجابر و"ماهونتش عليا" كلمات أحمد الجندى ولحن مدين وتوزيع أحمد عبد السلام و"غلطت أنا" كلمات نادر عبد الله ولحن وليد سعد وتوزيع طارق عبد الجابر و"مافيهاش بعدين" كلمات نادر عبد الله ولحن تامر عاشور وتوزيع تميم و"ذكرياتنا" كلمات خالد تاج الدين ولحن وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.