شكرا لقرائتكم خبر عن عرض Mowgli حول العالم اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض شبكة نتفليكس اليوم الجمعة فيلم Mowgli، حيث يعيد المخرج والممثل المخضرم أندي سركيس في هذا العمل إحياء للتحفة الفنية الشهيرة للكاتب روديارد كبلينج، حين يستسلم صبي صغير ممزق بين عالمين لقدره ويتحول إلى أسطورة، لم يشعر موكلي (روهان تشاند) بانتماء حقيقي لعالم الأدغال أو لعالم البشر المتحضر واليوم، يجد نفسه مجبرًا على اجتياز المخاطر الكامنة في كل منهما خلال رحلته لاكتشاف انتمائه الحقيقي.

يشارك في هذه المغامرة المؤثرة الغنية بالمؤثرات البصرية المذهلة نخبة من كبار النجوم بينهم كريستيان بيل، وكيت بلانشيت، وبنديكت كومبرباتش، وأندي سيركس، وفريدا بينتو، وماثيو ريس، وناعومي هاريس، إلى جانب الوجه الجديد روهان تشاند.

وتدور أحداث الفيلم حول الطفل البشرى يواجه العديد من الصعوبات ويضطر للعيش مع الذئاب، ولكن سيكون عليه مواجهة نمرًا خطيرًا يدعى شير خان.