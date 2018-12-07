وثق جريمته بالفيديو.. اغتصاب “خليجي” لـ “فتاة” بعد استدراجها إلى منزله بدبي !

كتب امير فتحي في الجمعة 28 ربيع الأول 1440 05:46 مساءً -

استدرج خليجي فتاة إلى منزله في دبي ثم ضربها واغتصبها وقام بتصويرها بعد ذلك وهددها بفضحها حال إبلاغها الشرطة .

استدراج الفتاة

وحسب صحيفة ” الإمارات اليوم” قالت المجني عليها، إن المتهم اتصل بها في اليوم السابق للواقعة مرات عدة، إلا أنها لم ترد ، وعاودت الاتصال به خلال اليوم التالي فطلب منها الحضور إلى منزله للحديث معها حول مشكلة بينها وبين صديقهما المشترك. وتابعت: أنها اتصلت به مرات عدة بهدف مقابلته إلا أنه لم يرد فتوجهت إلى منزله، ثم طلبت منه الخروج للتمشية إلا أنه طلب منها الدخول ثم أمسك يدها لكنها رفضت فحملها على كتفه لكنها ظنت في البداية أنه يمزح معها.

الاعتداء على الفتاة

وأضافت أن المتهم أنزلها في غرفة النوم بالطابق العلوي، وفاجأها بأنه يريد ممارسة الجنس معها فظنت أنه يمزح، إلا أنه أصرّ، وحين حاولت المغادرة أغلق الباب، فركضت نحو الشرفة وهددت بالقفز، فأخبرها بأن هناك كاميرات ستبين أنها قفزت بإرادتها. وأشارت إلى أنه أمسك بها وضربها بـ«أباجورة» على رأسها ففقدت الوعي، ثم استعادت وعيها وقاومته إلا انه واصل الاعتداء عليها بضرب رأسها في أرضية الغرفة حتى أصيبت أسفل عينيها وفقدت الوعي مجدداً وحين استيقظت كانت مجردة من ملابسها، ثم أمسك هاتفه وبدأ يصورها، وهو يشرح كيف ضربها ثم أجبرها على ممارسة الجنس بطرق مختلفة معه .

إبلاغ الشرطة

وقالت : بعد خروجها مباشرة اتصلت بالشرطة، وأخبرت أسرتها بالواقعة فطلبوا منها الانتظار في موقف حافلات قريب، وحين حضرت الدورية اتصل بها المتهم وكذلك والدتها فشبكت المكالمتين معاً أمام رجال الشرطة، وهددها المتهم بأنه في حال إبلاغها الشرطة فسيتهمها بسرقة أمواله، فطلب منها رجال الشرطة إرشادهم إلى منزله وتم ضبطه.