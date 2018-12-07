بعد ايام على زواجها، بريانكا شوبرا في قفص الاتهام

بعد ايام على زواج نجمة أفلام السينما الهندية بريانكا شوبرا من المغني الأميركي نيك جوناس في ولاية راجيستان.

دافع نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في الهند عن الممثلة الهندية بعدما اتهمها موقع أميركي “”The Cut في مقال بأنها “فنانة احتيال”.

الموقع ما لبث ان حذف المقال من على الانترنت، بعد ان اثار الغضب بسبب ادعائه أن “شوبرا” (36 عاماً) أوقعت بالمغني الأميركي نيك جوناس (26 عاماً) كي يتزوجها، وذلك من أجل التقدم في مسارها الفني.

واعتبر كثيرون أن المقال كان عنصريًا، واطصفوا للدفاع عن الممثلة.

وورد في المقال، “ان هناك أمر يجهله أو يتقبله الكثيرون، وهو أن بريانكا خدعة كبيرة، في رأيي. هذا صحيح، لقد تزوج جوناس بناء على علاقة قائمة على الخداع، وسوف أخبركم لماذا أعتقد ذلك”.

من جهتها، اشارت شوبرا في حديث أدلت به لصحيفة “هندستان تايمز” إنها لا ترغب في التعليق على المقال، وأضافت “أنا سعيدة الآن، هذه الأمور العشوائية لا يمكن أن تزعجني”.

وعقد جوناس وشوبرا خطوبتهما في الصيف الفائت بعد قصة حب عاصفة.