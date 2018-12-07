دلال عبد العزيز تبدأ تصوير" أعز الولد" مع ميرفت أمين الشهر الجاري

تستعد كلا من النجمة دلال عبد العزيز والنجمة ميرفت أمين للبدء في تصوير فيلمهم الجديد والذي يحمل عنوان "أعز الولد" 20 ديسمبر المقبل وذلك بمشاركة الفنانة شيرين والفنانة أنعام سالوسة، والتى تدور أحداثه حول 4 جدات فى إطار درامى وإجتماعى مشوق وتتولى إخراجه المخرجة سارة نوح.

من المعروف أن دلال عبد العزيز وميرفت أمين صديقات مقربات خارج العمل، وقدما سوياً برنامج "مساء الجمال مع ميرفت ودلال" فى عام 2013، وحقق البرنامج نجاحا كبيرا وقت عرضه على الفضائيات.

يشار إلى أن دلال عبد العزيز شاركت فيلم "البدلة" للنجم تامر حسنى، وأكرم حسنى الذى حقق نجاحا جماهيرياً وقت عرضه فى السينمات وفى فيلم "قلب أمه" مع شيكو وهشام ماجد، بينما ميرفت أمين كانت أخر أعمالها السينمائية فيلم "ممنوع الاقتراب والتصوير" وشارك فى بطولته كل من الفنانة يسرا اللوزى والفنان بيومى فؤاد الذى عرض العام الماضى.