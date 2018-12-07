القاهرة_إسلام خيري يستكمل الفنان بيومي فؤاد تصوير مشاهدة خلال أحداث فيلم" محمد حسين" بطولة النجم محمد سعد في فيلا بالشيخ زايد وتجمعه المشاهد مع الفنان محمد ثورت. وقد انطلق تصوير الفيلم بعد عدة تأجيلات بسبب الديكور، وتدور أحداث فيلم "محمد حسين" حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية التى تؤثر فى شخصيته وفى حياته بشكل عام، وتنشأ علاقة حب بينه وبين إحدى المترددات على الجراج، ولكنها علاقة حب من طرف واحد. يشار إلي ان فيلم "محمد حسين"، بطولة محمد سعد ومى سليم وفريال يوسف وويزو وبيومى فؤاد وسمير صبرى تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.

شكرا لقرائتكم خبر عن بيومي فؤاد يستكمل تصوير" محمد حسين" في الشيخ زايد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .