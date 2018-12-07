وليد أبو المجد إرهابي في "حشمت في البيت الأبيض" ضد بيومي فؤاد

أنتهي الفنان الشاب وليد أبو المجد من تصوير جميع مشاهدة خلال السياق الدرامي لمسلسل "حشمت فى البيت الأبيض"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، بعد أن اشتهر بتقديم "استاند آب كوميدى"، الذى تميز فيه وكان بوابة عبوره إلى الدراما التليفزيونية، كما أنه يشارك فى كتابة حلقات المسلسل الذى يخرجه مصطفى فكرى.

يجسد وليد أبو المجد ضمن أحداث المسلسل شخصية إهابي متطرف في اطار كوميدي ساخر يقوم بالتهديد بتكرار أحداث 11 سبتمبر إذا لم يلبِ البيت الأبيض طلباته، مما يضع بيومى فؤاد - الذى يجسد شخصية الرئيس الأمريكى – فى ورطة ويبدأ محاولاته لإيقاف تكرار تفجير البرجين.

يشار إلي أن مسلسل "حشمت فى البيت الأبيض" ينتمى لنوعية المينى دراما وتدور أحداثه فى 13 حلقة ويعرض على إحدى منصات الإنترنت، وتدور أحداثه حول "حشمت" الذى يجسد شخصيته بيومى فؤاد، وهو رجل من أصول مصرية يقرر الترشح فى الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويفوز بها ليصبح أول مصرى داخل البيت الأبيض، وتتطور الأحداث والمواقف خلال المسلسل فى إطار كوميدى ساخر.

ويشارك في بطولته كلا من بطولة بيومى فؤاد، وهبة عبد الغني , إنعام سالوسة، بدرية طلبة، إسلام جمال، رانيا ملاح، أحمد جمال سعيد، أحمد رأفت، وأسماء جلال، كذلك مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.