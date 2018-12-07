 المطربة كارمن سليمان تؤكد أنها تختار أعمالها بدقة فائقة

صرحت المطربة الشابة كارمن سليمان أنها دائما تختار أعمالها بعناية موضحة أن حب الجمهور يعطيها ثقة كبيرة وهو نعمه من الله

مشيرة أنها تستعد لتقديم مجموعة من الحفلات والأغنيات الجديدة مع بداية العام الجديد وعن التمثيل مرة أخرى قالت أنها لا تمانع التمثيل بشرط أن يكون مسلسل قوي مثل ليالي الحلمية التي أشتركت في تقديمه منذ عامين في جزأه الثالث وعن حفلاتها في دار الأوبرا خلال الفترة المقبلة

قالت أن الأوبرا بيتها ومن الأوبرا أنطلقت موضحة أنها أيضا تجهز لحفلة خلال الفترة القادمة ومن الشخصيات الفنية التي أثرت في حياتها قالت أن تأثرت كثيرا بالفنانة رتيبة الحفني التي شجعتها منذ البداية مع والدها ووالدتها وأيضا تأثرت بمشوار الفنانة أنغام التي تعتبرها مثلها الأعلى