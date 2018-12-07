المخرج خالد جلال يقضي ليلة كاملة في العباسية من أجل تصوير برنامج

القاهرة - محمد عمار
قضى المخرج المسرحي الكبير ليلة كاملة في شوارع العباسية وذلك من أجل تصوير برنامج جديد يقوم بإخراجه تحت عنوان مع بعض، وقام المخرج خالد جلال بتصوير بعض مشاهد البرنامج في أحد الكافيهات في شارع السريات بالعباسية.
الجدير بالذكر أن خالد مخرج مسرحي قدم مجموعة من الفنانيين الشباب وأخرج العديد من المسرحيات منها أهلا رمضان لمحمد رمضان ،لما بابا ينام للفنانة يسرا، وهو من قدم محمد سلام، أمير صلاح الدين، محمد فهيم من خلال مسرحية قهوة سادة عام 2009
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