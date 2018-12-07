شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب.. عودة نجوم التسعينيات للساحة الغنائية أبرزهم محمد فؤاد وهشام عباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساحة الغنائية خلال الفترة الماضية، غياب عدد من المطربين، لكنهم قرروا العودة من جديد بعد الانتهاء من تحضيرات ألبوماتهم الغنائية، فى هذه السطور نرصد أبرز نجوم الغناء العائدين .

محمد محيى

هو واحد من أشهر المطربين في فترة التسعينيات، كانت أول ألبوماته الغنائية (أنا حبيت)، وبعدها بعام أصدر ألبوم (ليه الحبيب) ثم ألبوم (أعاتبك) بعد عامين والذي جعل "محيي" واحدا من أشهر المطربين في مصر والوطن العربي، وكان آخر ألبوماته يحمل اسم "مظلوم" كما قدم دويو غنائيا مع فريق بلاك تيما من خلال أغنية "الراوى".



محمد محى

أنوشكا

واحدة من أشهر الأصوات تميزت بصوت جذاب وأداء مختلف وهو ما جعل لها شعبية كبيرة فى الثمانيات والتسعينات، ومن أشهر ألبوماتها الغنائية حبيتك، ناداني، تيجي نغني، أبين زين، كداب ، وقررت أنوشكا العودة بعد فترة غياب إذ تحضر لعمل ألبوم جديد وتجتمع مع شعراء وملحنين، لاختيار أكثر من أغنية للاستقرار عليها خلال الفترة المقبلة.



انوشكا

محمد فؤاد

ونفس الأمر للمطرب محمد فؤاد الذى ينتظر جمهوره ألبومه الجديد بلهفة، خاصة أنه استقرعلى 20 ديسمبر المقبل موعدا لطرح أحدث ألبوماته "سلام" وذلك تزامنا مع عيد ميلاده، بعد عدة تأجيلات ليعود فؤاد بعد غياب 8 سنوات عن سوق الكاسيت.



محمد فؤاد

هشام عباس

ويعود المطرب هشام عباس بألبوم جديد بعد فترة غياب دامت 9 سنوات، منذ طرح ألبومه الأخير "ماتبطليش"، ولم يستقر "عباس" على اسمه حتى الآن، بينما أنتهى من تسجيل معظم أغانيه.