شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى يكشف سبب اتهام والدته له بالجنون ووصيته لابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أحمد مكى، إن والدته كانت تتهمه بالجنون بسبب تجسيده 3 شخصيات فى وقت واحد، ومنها شخصية "حزلقوم"، واعتبرته بأنه مريض نفسى بسبب هذه الشخصيات، وأشارإلى أنه فى فترة مرضه تعلم الكثير من الدروس خاصة وأنه فقد القدرة على الكلام والحركة بجانب عدم قدرته على التواصل مع ابنه لأن المرض الذى كان مصابا به معدى.

وتابع مكى خلال ظهوره مؤخرا مع الإعلامية منى الشاذلى، أنه شرح لابنه معنى أغنيته الجديدة "أغلى من الياقوت"، وكشف عن بكاء ابنه بعد فهمه للأغنية، والتى تتحدث عن علاقة الآباء والأبناء مؤكداً أنه أخبر ابنه بأن هذه الأغنية ومعانيها وصيته له.

يذكر أن أغنية "أغلى من الياقوت" حققت نجاحا كبيرا ومشاهدات مرتفعة عبر موقع YouTube وصلت إلى 15 مليون مشاهدة، وهي من كلمات وألحان أحمد مكي وتوزيع شادي السعيد، تم تصويرها في الفيوم وصحراء الفيوم وبحيرة قارون وهي من إخراج أحمد مكي أيضا.