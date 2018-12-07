شكرا لقرائتكم خبر عن بيسأل الجمهور.. أحمد حلمى بيضرب على حاجة صحابه شوف لو لايقة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصيب كبير من نجومية الفنان أحمد حلمى تقف وراءها خفة الظل والتلقائية التى يتمتع، والتى تضفى على أعماله الفنية طابع كوميدى خاص، جعلته فى مصاف نجوم الكوميديا فى مصر خلال الـ 10 سنوات الأخيرة .

تلقائية أحمد حلمى ليست مقتصرة على أعماله السينمائية فقط، ولكن أيضا خلال تفاعله على مواقع التواصل الاجتماعى مع جمهوره، حيث يقوم بنشر صور ساخرة تتضمن فى الأغلب سؤالا للجمهور، ليضمن حلمى التفاعل فى التعليقات وهو ما يحدث بالفعل .



احمد حلمى

أخر ما نشر حلمى كان صورة وهو يرتدى نظارة سوداء "شمس"، وعلق على الصورة قائلا "دي نظارة واحد صاحبى ... اضرب عليها ولا أرجعهاله"

وبالفعل انهالت التعليقات على صورة حلمى، ولكن انقسم جمهوره ما بين مؤيد لفكرة إعادة النظارة إلى صديقه، فيما رأى آخرون أن يحتفظ بها لأنها "لايقة عليه"