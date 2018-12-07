شكرا لقرائتكم خبر عن ندمانة ولا إيه.. الحزن يظهر على كاردى بعد انفصالها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انفصالها عن زوجها "أوفست"، ظهرت ملامح الحزن والشعور بالأسى على وجه كاردى بى ولا يعلم أحد إن كان هذا مجرد حزن أم ندم، ظهرت النجمة كاردى بى بمعرض الفن الدولى بعنوان "Art Basel" وهى ترقص وتقضى وقتها ولكن من الواضح أنها حزينة كل الحزن على فراق زوجها والانفصال عنه ولاحظ العديد من المتابعين أنها لم تعد تردى خاتم الزواج الذى كلف زوجها 500 ألف دولار.
صرحت بعض المصادر لمجلة People أنها لم تغن أو تقول أى شىء وأنها كانت على غير عادتها وطبيعتها ولم تستمتع بوقتها نهائياً، وأضافوا أنها حاولت السيطرة على الأمور ولكنها فشلت وظهر عليها الحزن الشديد.
وكانت كاردى بى تورطت فى مشاجرة، نشبت بينها وبين الأختين "جايد" و "بادى" العاملتين فى ملهى ليلى، بعد اتهامها لأحد الفتاتين بأنها أقامت علاقة مع زوجها مغنى الراب "أوفست"، وحسبما زعمت الفتاتين، قامت كاردى بأمر رجالها بمهاجمة الفتاتين بالضرب وإلقاء الزجاجات والكراسى داخل النادى عليهم مما استدعى حصولهم على رعاية طبية، مطلع أكتوبر المنقضى.
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