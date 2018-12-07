حنان مطاوع لـ"الخليج 365": أحب كرم مطاوع المخرج أكثر من الممثل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة حنان مطاوع إن فيلم "سيد درويش" من أكثر الأعمال الفنية التي تحبها لوالدها الفنان الراحل كرم مطاوع.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بحب بابا كمخرج مسرحي اكتر منه ممثل، هو كمخرج من أعظم مخرجي المسرح العربي، عمل نهضة، وللأسف معظم أعماله المسرحية لم يتم تصويرها".

وبسؤالها هل توافق على تقديم عمل فني يتناول سيرة والدها، قالت "معنديش مشكلة يتقدم عمل فني عنه تحت إشرافي طبعًا"، ورأت أن الفنان خالد النبوي سيكون الأنسب لتقديم دور والدها في هذا العمل.

جدير بالذكر أن اليوم 7 ديسمبر، تمر ذكرى ميلاد الفنان الراحل كرم مطاوع، إذ ولد عام 1933، درس في كلية الحقوق والمعهد العالي للفنون المسرحية، وسافر بعثة لدراسة الإخراج في إيطاليا، وقام بجولات فنية في أكثر من دولة أوروبية، وبعد عودته لمصر قام بالتدريس في المعهد، وأخرج عددًا كبيرًا من المسرحيات، كما شارك في بطولة عدد من الأفلام والأعمال التليفزيونية.

من أشهر أعماله في السينما والتليفزيون "سيد درويش"، "إضراب الشحاتين"، "الحرملك"، "اتنين على الهوا"، "برديس"، "أرابيسك"، "جواري بلا قيود"، "ملحمة كبريت"، أرابيسك"، وفي المسرح "الحسين ثائرًا"، "إيزيس"، و"الفرافير".