شاهدوا.. وليد توفيق يطرح “بغار عليكي”

كتب امير فتحي في الجمعة 7 دجنبر 2018 03:48 مساءً -

اصدر الفنان ​وليد توفيق​ اغنية جديدة تحمل عنوان “​بغار عليكي​”، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب، ومن المقرر طرح الكليب الذي تم تصويره بتوقيع المخرج زياد خوري في مدينة كييف في المرحلة المقبلة.

“بغار عليكي” من كلمات أحمد ماضي وألحان وليد توفيق نفسه.

الجدير ذكره ان وليد توفيق انهى مؤخرا تصوير كليب أغنيته “أنا صليت على ترابك” التي يستعدّ لإعادة طرحها من جديد، بمشاهد تمّ تصويرها في مدينة الناصرة المحتلّة ومناطق أخرى من فلسطين ولبنان وبمشاركة خاصة من المطران عطالله حنا.