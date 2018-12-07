كارول سماحة تشعل الأجواء في حفل طلاب LAU – بالفيديو

متابعة الخليج 365: أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة الحفل الخاص بالجامعة اللبنانية الأميركية مساء السادس من شهر كانون الأوّل/ديسمبر الجاري في مجمّع البيال في بيروت. وقدّمت كارول سماحة خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة فأمتعت الحضور الذي ردّد معها الكلمات وأشعلت الأجواء. تألقت كارول سماحة في السهرة بفستان طويل من اللون الأسود فبدت كعادتها بغاية الجمال والأناقة وسرقت الأنظار نحوها. الجدير ذكره أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا ترنيمة ميلادية بعنوان “أهلًا بيسوع” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

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