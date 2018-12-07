موقف محرج لـ أنغام على المسرح.. توقّفت عن الغناء بسبب الذباب!

متابعة بتجــــــــــــــرد: غالباً ما يصادف النجوم بعض المواقف المحرجة والطريفة خلال إحيائهم الحفلات الغنائية على المسرح، ولكن ما حصل مع الفنانة المصرية أنغام لم يشهد الجمهور على مثيلٍ له.
وفي التفاصيل، فقد تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة أنغام وهي تغنّي على المسرح في الكويت، ثم تتوّقف فجأةً عن الغناء.
أمّا السبب فيعود إلى كثرة الذباب على المسرح، الأمر الّذي أفقدها تركيزها وأنساها كلمات الأغنية الّتي تؤدّيها.
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