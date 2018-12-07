متابعة الخليج 365: يُتابع المشاهدون الفنان فادي اندراوس بدور “مجدي” في مسلسل “حبيبي اللدود” عبر شاشتي الـ LBCI والـ LDC. ولكن هل سيعود فادي اندراوس إلى عالم الغناء بعد التمثيل؟ في التفاصيل، فقد أعلن فادي أندراوس عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي أنّه سيطلق أغنية جديدة قريباً تحت عنوان “عم نلتقي” ستأخذ طابع الروك. وتحمل الأغنية الجديدة توقيع الشاعر نعمان الترس، وهي من ألحان رواد رعد وتوزيع طوني أبي خليل، كما صوّرها فادي اندراوس على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد.

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حبيبي اللدود.. هل يعود فادي اندراوس إلى الغناء؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بتجرد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بتجرد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .