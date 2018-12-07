نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 42 دقيقة مضت التعليقات على تامر حسني يفوز بجوائز العام ويتَوَّج بلقب “الأسطورة” – بالصور مغلقة

متابعة الخليج 365: فاز النجم المصري تامر حسني بحصّة الأسد من جوائز مهرجان “وات هابنز” الموسيقية والتمثيلية لعام 2018.

وحضر تامر حسني حفل العشاء الذي أقيم في مصر واستلم بنفسه جوائزه، في الموسيقى: “أفضل مطرب”، “أفضل ألبوم” عن ألبومه الأخير “عيش بشوقك” و”أفضل كليب” عن كليب “عيش بشوقك” وفي التمثيل: “أفضل فيلم” عن فيلم “البدلة” الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية كما وتوّجته إدارة المهرجان بلقب “أسطورة السينما المصرية”.

ونشر تامر حسني صورًا من حفل التكريم عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وأعرب بتعليقه عليها عن سعادته بالفوز وبحصد فيلم البدلة 8 جوائز في المهرجان فكتب: “إمبارح كانت فرحتي فرحتين اولاً ان فيلم البدله حصل على ٨ جوائز منهم جائزة اعلى ايراد في تاريخ السينما المصريه و العربيه وطبعاً مبروك لكل ابطال وصناع العمل ولنجم المستقبل اكرم حسني مبروووك يا اكرم تستاهل كل الخير وافضل مطرب وافضل البوم عيش بشوقك احسن البوم في ٢٠١٨ واحسن كليب (عيش بشوقك)”.

وتابع تامر حسني منشروه معربًا عن سعادته بتكريم شقيقه حسام حسني على مشاركته في إنتاج فيلم “البدلة” بمشاركة المنتج وليد منصور وكتب: “وثانياً ان اخويا حسام كان بيتكرم معايا لأول مره على مشاركته في إنتاج الفيلم مع الاستاذ وليد منصور مبروووك يا حسام مبروووك يا وليد”.

الجدير بالذكر أن تامر حسني تصدّر المشهد الفني لعام 2018 فحقق أعلى مبيعات الموسيقى بألبوم “عيش بشوقك”وأعلى إيرادات السينما بفيلم “البدلة”.