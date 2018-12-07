ميرا طفيلي تمثّل لبنان غدًا في ملكة جمال العالم

تنفرد قناتا الـ”LBCI” والـ”LDC” بالنقل المباشر لحفل “ملكة جمال العالم” اي “Miss World 2018″، والذي تملك الـ”LBCI” الحقّ الحصري له في لبنان، غداً السبت الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت لبنان.

الحدث الجمالي العالمي للمنافسة على لقب “Miss World 2018” الذي يُقام هذا العام في الصين، ستُمثّل لبنان فيه ميرا طفيلي الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان 2018 مايا رعيدي التي تتواجد حالياً في تايلاند حيث ستشارك في حل انتخاب ملكة جمال الكون وستبث قناة MTV الحفل مباشرة على الهواء في 16 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.