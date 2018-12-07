كيف احتفلت ليلى اسكندر بعيد زوجها يعقوب الفرحان؟

Dec 07, 2018 عبّرت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر عن حبها الكبير لزوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان بمناسبة عيد ميلاده. ونشرت ليلى صورة تجمعها مع زوجها وقالت: “احبك 7.12.2018 كل عام وانت الوطن والامان والسند والكتف اللي بتكي عليه وبغفى بلا ما خاف Happy Birthday يعقوب الفرحان”. نذكر ان ليلى ويعقوب تزوجا سراً عام 2013 ثم أعلنا الخبر امام الجميع في عام 2015. وقد انجبا مولودهما الاول أواخر ايلول/سبتمبر الفائت واطلقا عليه اسم يوسف.







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