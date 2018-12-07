شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يبحث عن فتاة لمسلسله الرمضانى "هوجان".. هذه مواصفاتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث النجم محمد إمام عن فتاة لتشارك فى دور رئيسى ضمن أحداث مسلسله الرمضانى المقبل "هوجان"، وكشف عن مواصفاتها بأن تكون جميلة فى المرحلة العمرية من 20 إلى 25 تجيد اللغة الفرنسية أو الإنجليزية، وطلب إرسال صور وفيديوهات عبر بريد إلكتروني.
كان محمد إمام أعلن عن مسلسله لرمضان 2019 الذي يحمل اسم "هوجان" وهو من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل ومن إنتاج شركة "سينرجي"، ويشارك في بطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز ويتم الإعلان عن باقى الأبطال الأيام القليل المقبلة.
مسلسل "هوجان" تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، ويجسد فيه "إمام" شخصية مصارع مثلما كشف خلال البوستر الدعائى للمسلسل والذى نشره مؤخرًا، ليسجل العمل التعاون الثانى بين إمام وشركة سينرجى بعدما قدما سويًا مسلسل "لمعى القط" فى شهر رمضان قبل الماضى.
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يبحث عن فتاة لمسلسله الرمضانى "هوجان".. هذه مواصفاتها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .