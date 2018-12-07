شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يبحث عن فتاة لمسلسله الرمضانى "هوجان".. هذه مواصفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث النجم محمد إمام عن فتاة لتشارك فى دور رئيسى ضمن أحداث مسلسله الرمضانى المقبل "هوجان"، وكشف عن مواصفاتها بأن تكون جميلة فى المرحلة العمرية من 20 إلى 25 تجيد اللغة الفرنسية أو الإنجليزية، وطلب إرسال صور وفيديوهات عبر بريد إلكتروني.

كان محمد إمام أعلن عن مسلسله لرمضان 2019 الذي يحمل اسم "هوجان" وهو من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل ومن إنتاج شركة "سينرجي"، ويشارك في بطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز ويتم الإعلان عن باقى الأبطال الأيام القليل المقبلة.

مسلسل "هوجان" تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، ويجسد فيه "إمام" شخصية مصارع مثلما كشف خلال البوستر الدعائى للمسلسل والذى نشره مؤخرًا، ليسجل العمل التعاون الثانى بين إمام وشركة سينرجى بعدما قدما سويًا مسلسل "لمعى القط" فى شهر رمضان قبل الماضى.