شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ابنة عمرو يوسف إلى جمهور والدها "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفى الفنان عمرو يوسف، بطفلته حياة، التى رزق بها وزوجته الفنانة كندة علوش، فى بداية شهر نوفمبر الماضى، وقد حرص عمرو يوسف، على توثيق مراحل نمو مولودته الأولى لحظة بلحظة، بالتقاط الصور معها.

والتقط الفنان عمرو يوسف، صورة مع ابنته حياة، تظهر فيها أيديهما فقط، حيث كان يمسك يديها الرقيقة الصغيرة بين يده، معلقًا على الصورة التى شاركها مع جمهوره، "نهاركم سعيد.. رسالة من حياة عمرو يوسف".



حياة عمرو يوسف