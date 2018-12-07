شاهدوا كيف هنأت رانيا يوسف شريهان بعيد ميلادها الـ54!

كتب امير فتحي في الجمعة 7 دجنبر 2018 02:52 مساءً -

توجّهت الممثلة ​رانيا يوسف​ بالتهنئة للممثلة ​شريهان​ بعيد ميلادها الـ 54، اذ انها نشرت صورة لهما عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة: “كل سنة وأنتِ نجمة الشاشة، برغم غيابك عن الشاشة ولكن لم تغيبي عن قلوبنا.. وحشتينا”.

الجدير ذكره ان رانيا يوسف اثارت مؤخرا جدلا كبيرا بسبب فستانها الجريء الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.