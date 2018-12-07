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كتب امير فتحي في الجمعة 7 دجنبر 2018 02:52 مساءً -
شاهدوا تحدي "البرغر".. فتاة تتناول 9 طبقات من لحم البقر في 22 دقيقة
تناولت الشابة كيت أوينز، وتبلغ من العمر 24 عاماً، وجبة “برغر” ضخمة يبلغ حجمها 50 أوقية، وقد وسجلت هذا الإنجاز في مقطع فيديو ليشاهده الجميع.
واشتهرت أوينز وهي مدوّنة الطعام، التي تعيش في جنوبي العاصمة البريطانية لندن، بخوضها تحدِّيات الطعام، وكان آخرها تحدٍّ في احدج المطاعم في لندن.
وقبل خوض التحدّي، كشفت أوينز أنها تشعر بالخوف من الطبق الضخم، لكنها متحمّسة في نفس الوقت، وتمكنت من إنهاء وجبتها في 22 دقيقة.
وإنتشر مقطع فيديو لكيت أوينز عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كان التحدّي عبارة عن وجبة “برغر” مكونة من 9 قطع من لحم البقر والجبن والسلطة والخبز، بالإضافة إلى البطاطا المقلية.
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