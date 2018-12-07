كتب امير فتحي في الجمعة 7 دجنبر 2018 02:52 مساءً -

شاهدوا إبنة عمرو دياب تثير الجدل مجدداً بإطلالتها الجريئة وتتعرّض للإنتقادات

أثارت إبنة الفنان المصري ​عمرو دياب​، كنزي، الجدل مجدداً عبر مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالتها الجريئة، وذلك بعد ظهورها بملابس البحر في وقت سابق مع شاب من أصدقائها في ​أميركا​، حيث تقيم مع شقيقتها ووالدتهما ​زينة عاشور​.

ونشرت كنزي صوراً جديدة لها، من إحتفالاتها السابقة مع صدقائها بمناسبة ​الهالويين​، وظهرت كنزي ببمطلون شفاف من اللون الفوسفوري، كما نسقت مع السروال “توب” سوداء بلا أكتاف ومكشوفة البطن.

وتعرّضت كنزي لإنتقادات كبيرة بسبب إطلالتها، حيث قال لها أحدهم: “الموضة مش انك تعري نفسك تقدري تلبسي مستور وتبدعي في اللبس”.