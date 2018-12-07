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كتب امير فتحي في الجمعة 7 دجنبر 2018 02:52 مساءً -
شاهدوا إبنة عمرو دياب تثير الجدل مجدداً بإطلالتها الجريئة وتتعرّض للإنتقادات
أثارت إبنة الفنان المصري عمرو دياب، كنزي، الجدل مجدداً عبر مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالتها الجريئة، وذلك بعد ظهورها بملابس البحر في وقت سابق مع شاب من أصدقائها في أميركا، حيث تقيم مع شقيقتها ووالدتهما زينة عاشور.
ونشرت كنزي صوراً جديدة لها، من إحتفالاتها السابقة مع صدقائها بمناسبة الهالويين، وظهرت كنزي ببمطلون شفاف من اللون الفوسفوري، كما نسقت مع السروال “توب” سوداء بلا أكتاف ومكشوفة البطن.
وتعرّضت كنزي لإنتقادات كبيرة بسبب إطلالتها، حيث قال لها أحدهم: “الموضة مش انك تعري نفسك تقدري تلبسي مستور وتبدعي في اللبس”.
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