ليوناردو يتبرّع بـ 100 مليون دولار لهذه القضية

متابعة بتجــــــــــــــــــرد: قامت جمعية الفنان العالمي ليوناردو ديكابريو التي أسّسها في العام 1998 والتي تعنى بالمشاكل البيئية التي تواجه كوكب الأرض، بالتبرع بمبلغ 100 مليون دولار أميركي بهدف التصدّي الى التغير المناخي الحاصل لجمعيات تناضل من أجل هذه القضية حول العالم.

واستطاعت جمعية ديكابريو أن تموّل 200 مشروع بيئي مختلف في 50 دولة و5 محيطات، لتدعم بذلك أكثر من 135 جمعية عالمية.