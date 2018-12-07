بالصور- امل علم الدين مع توأمها في نيويورك

رصدت عدسات الكاميرات المحامية البريطانية، من اصل لبناني، امل علم الدين وهي تغادر الفندق المقيمة به في نيويورك حيث كانت تحمل بين ذراعيها توأمها الكسندر وايلا.

أتى ظهور أمل (40 عاماً) مباشرة بعد حضورها حفلة توزيع جوائز اتحاد مراسلي الأمم المتحدة في نيويورك، حيث ظهرت في غاية الأناقة وملفتة للانظار.

حصلت أمل خلال الحفل على أعلى وسام، وتم تكريمها أيضا كأفضل مواطنة لعام 2018 .

نذكر ان أمل وجورج، تزوجا في إيطاليا عام 2014 ورُزقا منذ عام بتوأم صبي وفتاة.