هيفاء وهبي تُحيي حفلة غنائية في الإسكندرية الشهر الحالي

القاهرة - سارة رفعت
تُحيي المطربة هيفاء وهبي حفلةً غنائيةً في مدينة الإسكندرية داخل أحد الفنادق الكبرى يوم 20 كانون الثاني/ ديسمبر الحالي، حيث تحتفل مع جمهورها باحتفالات رأس السنة وأعياد المسيح.
ويتوقع أن تشدو هيفاء وهبي خلال الحفل باقة متنوعة من أغنيات ألبومها الجديد "حوا"، ومنها "واحشني، هفضل، جن الصبي، قالوا سابني، مزيكا هادية، أهضم خبرية، بحب الحياة، وتوتة".
ويُذكر أن هيفاء وهبي تعرّضت لهجوم شرس في الفترة الماضية بسبب تداول عدد من نشطاء المواقع التواصل الاجتماعى صورة جريئة لها.
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