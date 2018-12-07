شريهان تكشف عن أزمتها بعد رفض عائلتها إثبات نسبها

أكملت النجمة شريهان عامها الـ54 يوم الأربعاء الماضي الموافق 6 كانون الأول/ديسمبر,وعلى

الرغم من ضحكتها التي أبهرت الملايين، لم تكن حياة الفنانة المصرية مفروشة بالورد، بل حافلة بالمصاعب التي شملت إصابتها بالسرطان، والحادث الأليم الذي تعرّضت له وأدى إلى كسر في عامودها الفقري، ووفاة شقيقها الفنان عمر خورشيد,وكانت أولى تلك المآسي رفض عائلة والدها إثبات نسبها.

وتحدّثت شريهان في لقاء تلفزيوني قديم مع الإعلامي اللبناني فؤاد عليوان، عن الكثير من هذه النكبات,و بدأت شريهان بالحديث عن والدتها التي تزوجت في سن صغيرة من مدير التصوير أحمد خورشيد، وأنجبت منه أبناءها جيهان وعمر، وبعد أن تزوّج عليها انفصلت عنه لتتزوج من رجل أخر، ثم انفصال وزواج من والد شريهان، أحمد عبد الفتاح الشلقاني.

وكانت والدتها عواطف هاشم تزوجت الشلقاني عرفيًا لتحمي ابنها عمر خورشيد من زوجها الأول من الالتحاق بالتجنيد، فهو مريض بمرض نادر يستلزم علاجًا دائمًا، فاضطرت للزواج عرفيًا ثم أنجبت شريهان ولم تبلغها بالحقيقة.

وقالت شريهان "ابنك عيان متتجوزيش لا عرفي ولا رسمي، مكنش المفروض أجي خالص الدنيا، أنا دخلت وأنا في سن صغيرة في أزمة مع عمي عشان الميراث".

وأوضحت إنها عرفت بأن والدها هو أحمد عبد الفتاح الشلقاني، وهي في عمر الـ 11 عامًا، وفي اليوم الذي اعترفت فيه والدتها بالأمر أخبرتها أنه توفي، فلم تستطع أن تلتقي به كوالد لها.

وتعترف أنها في هذه الفترة لامت والدتها كثيرًا وغضبت منها، وكانت تكرهها، فهي دفعت ثمنًا لم يكن يجب أن تدفعه, فإذا كان شقيقها مريضًا ووالدتها تخشى عليه، لم يكن عليها أن تتزوج أو أن تنجبها.