شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أصالة تحيى حفلا غنائيا بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة أصالة حفلها اليوم فى التجمع وهى المرة الأولى التى تقف فيها أصالة هناك مع وضع لافتة كامل العدد، وتغنى أصالة مجموعة من أشهر أغانيها إضافة إلى أغانيها الجديدة منها أحدث أغنياتها "الحقيقة". آخر أعمال النجمة أصالة كانت أغنية الحقيقة والتى تصدرت المركز الأول فى تريند يوتيوب فى بداية طرحها. أغنية "الحقيقة" هى من ألحان وليد سعد وكلمات بهاء الدين محمد ووتريات هانى فرحات، وماستر طارق مدكور واقتربت من الـ5 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب.

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