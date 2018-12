شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتذار كيفين هارت.. هل تختار الأوسكار ساخر جديد لتقديم حفل جوائزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن إدارة جوائز الأوسكار تفضل دوما إختيار الكوميديانات والساخرين لتقديم حفلات جوائزها علي مر السنوات، وهو الأمر اللافت للنظر، فيبدو أن الإدارة تري أن الممثل الكوميدي أو مقدم البرامج الساخرة هو الأنسب لتلك المهمة وهو ما جعلهم يعتمدون عليهم بشكل كبير، وهو ما تؤكده الاختيارات على مر السنوات ومنهم جيمي كاميل وكريس روك وإلين وجون ستيورات ووبي جولدبيرج وروبن وليامز وغيرهم.

وهو نفس الحال في عام 2019 حيث أعلنت إدارة الأوسكار عن تقديم كيفين هارت للحفل ولكنه بعد ساعات من اعلان اسمه عاد واعتذر هارت عن تقديم الحفل، وهو أحد أهم الكوميديانات، بدأ مسيرته الفنية فى 2001، قدم حتى الآن عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة علي الساحة بهوليوود، ومن أبرزهم " Ride Along " و" Think Like a Man Too " و" The Wedding Ringer " و" Central Intelligence " و" The Upside " وغيرهم.

السؤال هنا بما أن الإدارة اعتادت أن تختار الكوميديانات لتقديم الحفلات هل ستختار الإدارة كوميديان جديد أم أنها ستفكر بعيدا عما اعتادت عليه خاصة بعد أن وضعهم هارت في موقف حرج باعتذاره عن تقديم الحفل.