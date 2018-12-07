بالصور- في أول ظهور بعد إخلاء سبيلها.. رانيا يوسف تتسلم تكريمها عن "كأنه إمبارح"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصوير- محمود عبدالناصر:

تسلمت الفنانة رانيا يوسف، مساء أمس الخميس، تكريمًا عن دورها في مسلسل "كأنه إمبارح"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا ويحظى باهتمام عدد كبير من الجمهور، وذلك في حفل "نجم العرب"، الذي أقيم مساء أمس الخميس في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ويعد ظهور رانيا هو الأول في حفل فني كبير، يُقام بعد إخلاء سبيلها والتحقيق معها بسبب أزمة الفستان الذي ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ووصف بـ"الجريء".

جدير بالذكر أن الحفل شهد حضور وتكريم عدد كبير من نجوم الفن، منهم "جمال سليمان، محمد هنيدي، خالد سليم، منة شلبي، آسر ياسين، علي ربيع، المخرج وائل إحسان، طارق عبدالعزيز، تامر حسني، أكرم حسني، المنتج وليد منصور، كارمن سليمان، أروى جودة، أحمد شيبة، ورامي جمال".