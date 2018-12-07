أحمد السعدني يتسلم تكريم والده من "نجم العرب"- صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهر- الخليج 365:

تصوير- محمود عبدالناصر:

تسلم الفنان أحمد السعدني، مساء أمس الخميس، تكريم والده الفنان الكبير صلاح السعدني، في حفل حمل اسم "نجم العرب" أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأعرب أحمد عن سعادته بتكريم والده، ووجه الشكر للجمهور المصري والعربي، معربًا عن استيائه من عدم تكريم والده في أي مهرجان دولي حتى الآن، سواء على مستوى السينما أو المسرح.

يُذكر أن الحفل شهد تكريم عدد كبير من نجوم الفن، منهم "جمال سليمان، محمد هنيدي، آسر ياسين، منة شلبي، علي ربيع، تامر حسني، كارمن سليمان، رامي جمال، محمد الشرنوبي، أحمد شيبة".