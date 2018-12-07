كتب امير فتحي في الجمعة 7 دجنبر 2018 01:37 مساءً -

بالصور- نسرين أمين بالبكيني على شاطئ تايلاند.. وتعلّق: الصيف في كانون الأول

قررت الممثلة المصرية ​نسرين أمين​ الهرب من الجو البارد في مصر، والسفر إلى تايلاند للاستمتاع بأجواء الصيف هناك.

وشاركت نسرين متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بصورتها على الشاطئ وهي ترتدي البيكيني وتستمتع بأشعة الشمس ومياه البحر، وعلّقت على الصورة قائلة:” الصيف في كانون الأول ديسمبر”.



كما نشرت عبر خاصية القصص صورها مع صديقاتها وهن يستمتعن معا.

يشار إلى أن نسرين أمين شاركت في رمضان الماضي عام 2018 بمسلسلي “عزمي وأشجان” مع ​حسن الرداد​ و​إيمي سمير غانم​، و”ممنوع الاقتراب أو التصوير” مع زينة و​فتحي عبد الوهاب​.