كتب امير فتحي في الجمعة 7 دجنبر 2018 01:37 مساءً -

شاهدوا الظهور الأول لزوجة ياسر العظمة وولديه.. هل يشبهانه ! إنتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة، جمعت الممثل السوري ​ياسر العظمة​ وزوجته وولديه. ولفتت زوجة العظمة الأنظار، وركّز المتابعون على وسامة ولديه الشابين، فيما تساءل الكثيرون عن درجة الشبه بينهما وبين والديهما.

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