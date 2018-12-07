كتب امير فتحي في الجمعة 7 دجنبر 2018 01:37 مساءً -

شاهدوا.. سلمان خان اغنى ممثل في الهند ضمن قائمة مجلة "فوربس" لعام 2018 احتلّ النجم الهندي ​سلمان خان​ المرتبة الأولى ضمن قائمة مجلة “فوربس” للشخصيات الشهيرة الأكثر دخلاً لعام 2018. وافادت المجلة ان سلمان حصد 25ر253 كرور “كرور يساوى 10 مليون روبية هندية”، وذلك من خلال أفلامه السينمائية وبرامجه التلفزيونية واعلاناته بين فترة أكتوبر 2017 لغاية 30 سبتمير 2018. وجاء في المرتبة الثانية لاعب الكريكت فيرات كولي، بـ 09ر228 كرور، ومن بعده الممثل ​أكشاي كومار​ بـ 185 كرور. اما الممثل ​شاروخان​ احتلّ المرتبة الـ13 ، بـ 5ر170 كرور. في حين اتت الممثلة ​ديبيكا بادكون​ في المرتبة الرابعة، بإيرادات بلغت حوالي 8ر112 كرور.

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