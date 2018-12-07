دنيا سمير غانم تكشف كواليس تحضيرات مسلسلها الجديد

متابعة الخليج 365: شاركت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، الجمهور بكواليس التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة لها عبر خاصية “الإنستا ستوري” على موقع “إنستجرام”، ظهرت فيها برفقة المنتج هشام جمال والسيناريست أيمن وتار، وكتبت بتعليقها عليها: “نعمل على مسلسلي الجديد انشالله”.

الجدير ذكره أن دنيا سمير غانم تتكتّم حتى اللّحظة عن تفاصيل المسلسل لكنها أكدت بتصريحات سابقة أنها ستخوض به السباق الدرامي لشهر رمضان القادم.