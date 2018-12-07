الفنانة نيللي تهنيء الفنانة شريهان بعيد ميلادها

علمت مصادر مقربة من الفنانة شريهان أن الفنانة نيللي أجرت إتصالًا تليفونيًا بها وهنأتها بعيد ميلادها متمنية لها الصحة والنجاح وكانت شريهان ونيللي قد ألتقيا معا عبر الهاتف منذ سنوات من خلال برنامج "القاهرة اليوم" مع عمرو أديب ونالت هذه الحلقة على نسبة مشاهدة عالية بلغت مليون على "اليوتيوب" فور عرضه،، وتلقت أيضا شريهان تهنئة من مجموعة من الفنانيين منهم مدحت العدل ومحمود الجندي ويسرا ولبلبه وهشام سليم والكاتب تامر حبيب