أيتن عامر تهنئ الفنانة شريهان بعيد ميلادها عبر "إنستغرام"

نشرت الفنانة أيتن عامر تهنئة عبر حسابها بالأنستغرام للفنانة شريهان بمناسبة عيد ميلادها وقالت: "كل سنة وإنتي طيبة ياللي جمالك عمره مايكون موضه وينتهي" وكانت شريهان أبدت سعادتها بهذه التهنئة ، أيتن كثيرا ما تعتبر الفنانة شريهان من الفنانات القدوة لها في الفن والحياة.

أيتن تقوم الأن بالتحضير لبعض الأعمال الفنية وتخضع حاليًا لتقليل وزنها بعد إنجابها إبنها يوسف