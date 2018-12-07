القاهرة - محمد عمار
نشرت الفنانة أيتن عامر تهنئة عبر حسابها بالأنستغرام للفنانة شريهان بمناسبة عيد ميلادها وقالت: "كل سنة وإنتي طيبة ياللي جمالك عمره مايكون موضه وينتهي" وكانت شريهان أبدت سعادتها بهذه التهنئة ، أيتن كثيرا ما تعتبر الفنانة شريهان من الفنانات القدوة لها في الفن والحياة.
أيتن تقوم الأن بالتحضير لبعض الأعمال الفنية وتخضع حاليًا لتقليل وزنها بعد إنجابها إبنها يوسف
شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تهنئ الفنانة شريهان بعيد ميلادها عبر "إنستغرام" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .