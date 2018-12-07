محسن منصور يكشف أسباب نجاح "كأنّه إمبارح"

كشف الفنان محسن منصور عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسل "كأنه إمبارح" الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشة قناة "CBC"، مشيرا إلى أنه تلقّى العديد من ردود الأفعال الرائعة التي فاقت توقعاته عن المسلسل بشكل عام وشخصية بشكل خاص.

وأعلن محسن منصور، خلال تصريح خاص له إلى "لايف ستايل"، أن هذا النجاح الكبير الذي حققه المسلسل راجع إلى كونه مسلسلا عائليا خاصا بالأسرة المصرية، ويناقش قضايا خطف الأطفال بشكل مختلف، وبخاصة أن أغلب الأحداث تدور في جو أسري بين عائلتين، وهذا النوع من المسلسلات الاجتماعية العائلية يعشقه الشعب المصري.

يُذكر أن مسلسل "كأنه إمبارح" بطولة رانيا يوسف أحمد وفيق ومحسن منصور وإسلام جمال ومحمد الشرنوبي وأحمد خليل ومحمد سليمان وخالد أنور وديانا هشام ومحمد أبوالوفا ومي الغيطي وكارولين خليل ومحمد الشرنوبي وأسماء جلال، والعمل من تأليف ورشة سرد، تحت إشراف الكاتبة مريم ناعوم وإنتاج شركة بي لينك محمد مشيش.