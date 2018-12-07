جمال عبدالناصر "سعيد" بردود الأفعال عن "كإنّه إمبارح"

صرّح الفنان جمال عبدالناصر بأنه سعيد بردود فعل المشاهدين تجاه مسلسل "كإنه إمبارح"، موضّحا أن العمل من الأعمال القوية التي تناقش مجموعة من المشاكل الأسرية ومنها ضياع الأولاد ومعاناة الأبوين من هذا الحدث، مشيرا إلى أن العمل كُتب بشكل جيّد جدا للكاتبة نجلاء الحديني وهي كاتبة متميّزة.

وأضاف جمال عبدالناصر أن العمل به مجموعة من الفنانين الشباب الذين لفتوا النظر، موضحا أنه ينتظر عرض مسلسل "أفراح إبليس" الجزء الثاني، والذي يشترك في بطولته مع مجموعة من الفنانين منهم جمال سليمان وصابرين، وعن أعماله المقبلة قال إنه دائما يتروّى في اختيار أعماله بشكل كبير حتى يقدّم أنماطا جديدة تنال إعجاب جمهوره.