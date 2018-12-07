شيرين رضا سعيدة بعرض "فوتوكوبي" في لندن

عبَّرت الفنانة شيرين رضا عن سعادتها بعرض فيلم "فوتوكوبي" بدور العرض في لندن في الشهر الجاري، موضحة أن العمل بالفعل يستحق العرض في كل العالم.

وأضافت شيرين رضا في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل" أن فيلم "فوتوكوبي" من أهم أعمالها حيث أنها قدمت دور سيدة في السبعين ولم تقلق ولم تتردد، مشيرة إلى أنها تخلت عن جمالها بسبب إيمانها بالشخصية التي قدمتها في العمل.

وأكدت الفنانة شيرين أنها على استعداد لتقديم مجموعة من الشخصيات، حيث إنها ممثلة محترفة وتحب الفن كثيرا، وقالت "إن هناك مجموعة من الفنانات الكبيرات سبقوا في تقديم أدوار مهمة مثل الراحلة شادية التي قدمت فيلم المرأة المجهولة وقدمت فيه سيدة مسنة تقتل بلطجي من أجل المحافظة على بيتها".